Netanyahu, engelleyemedikleri İHA saldırılarına karşı kapsamlı bir plan hazırlıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önlemekte başarısız kaldıkları insansız hava aracı (İHA) saldırıları karşısında kapsamlı bir plan üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ürdün sınırında yaptığı açıklamada, insansız hava aracı saldırılarına karşı sınırları güvenlik bariyerleriyle çevirdiklerini aktaran Netanyahu, "İHA tehdidiyle mücadeleye yönelik planlarımız mevcut, ancak şu an bunların detayına girmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı'na eşlik eden Savunma Bakanı Yisrael Katz ise İran'a ve yakın tehditlere karşı birinci önceliklerinin "saldırmak, düşmanı yok etmek ve tehditleri bertaraf etmek" olduğunu dile getirdi.

Bakan Yisrael Katz 13 Eylül'de ülke hava sahasında fiber optik kablolu ve hücresel ağ bağlantılı dronların kullanımının yasaklanacağını duyurmuştu.

Hizbullah'ın Lübnan'da ve İsrail'in kuzeyinde konuşlu İsrail birliklerine karşı fiber optik kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar karşısında, İsrail ordusunun elektronik savunma sistemleri etkisiz kalmıştı.

İsrail iç kamuoyunda, Hizbullah'ın fiber optik kablolu İHA saldırıları Netanyahu liderliğindeki hükümetin başarısızlığı olarak görülmüş ve "güvenlik açığı" tartışmalarına sebep olmuştu.