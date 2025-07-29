Netanyahu Esir Takası için Çabalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Netanyahu Esir Takası için Çabalarını Sürdürüyor

29.07.2025 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netanyahu, esir ailelerinin talepleri sonrası müzakerelerin devam ettiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir ailelerinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinin durdurulması konusunda açıklama talebinin ardından anlaşma için çabaladıklarını ileri sürdü.

Netanyahu, esir ailelerinin İsrail Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal HirschGal Hirch'ten müzakereler konusunda açıklama talep etmesi üzerine, X hesabından bir video mesaj yayınladı.

Dün ve önceki gün yapılan istişare toplantılarına ek olarak biraz önce bir toplantı daha gerçekleştirdiklerini ileri süren Netanyahu, müzakere heyetinin Katar'dan dönmesinden bu yana çabalarını sürdürdüklerini savundu.

Netanyahu, anlaşmanın önündeki engelin Hamas olduğunu iddia ederek İsrailli esirleri geri getirmek için her şeyi yapacaklarını öne sürdü.

İsrailli esir yakınlarından, Netanyahu'nun video mesajına yanıt gecikmedi.

Esir aileleri, "Sayın Başbakan, defalarca başarısız olan aynı stratejiye dayalı toplantılar ve görüşmelerle kendimizi tükettik." dedi.

Netanyahu'dan tek ricaları olduğunu belirten esir yakınları, "Yeminli beyanla, tüm erkek ve kadın esirleri geri getirecek ve çatışmayı sona erdirecek kapsamlı bir anlaşma üzerinde görüşmeye hazır olduğunuzu kabul edin." ifadelerini kullandı.

Esir yakınları, kısmi bir anlaşmayı kabul etmediklerini ve halkın yüzde 80'inin düşüncelerini paylaştığını dile getirdi.

Ateşkes müzakereleri

Hamas, son turda İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamış, aynı gün müzakere heyeti Katar'ın başkenti Doha'dan geri çağırılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Hamas, Witkoff'un Hamas'a yönelik "olumsuz açıklamalarından" şaşkınlık duyduklarını belirterek "kalıcı bir ateşkese varılması ve engellerin aşılmasına katkıda bulunacak şekilde" müzakerelere katılım ve bu sürecin tamamlanması konusunda kararlı ve istekli olduklarını vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu Esir Takası için Çabalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı’na büyük şok Türkiye'nin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı'na büyük şok
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu Özel hastanede doktorsuz doğum skandalı: Bin yıl önce mağaradaki insanlar gibi doğurdu
İstanbul’da işaret fişeğiyle ormanı yakan şahıs gözaltına alındı İstanbul'da işaret fişeğiyle ormanı yakan şahıs gözaltına alındı
Yıllarca alerji sandı, gerçek dişçide ortaya çıktı Yıllarca alerji sandı, gerçek dişçide ortaya çıktı
Tekirdağ’da vatandaşlar su kesintilerini protesto etti Tekirdağ'da vatandaşlar su kesintilerini protesto etti
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
İBB’ye yeni yolsuzluk operasyonu İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında
Beykoz’daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı Beykoz'daki orman yangını sonrası valilik havai fişek ve meşale satışını yasakladı
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor 7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
550 milyonluk operasyon 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu 550 milyonluk operasyon! 5 villa , 21 lüks araç ve arazilere el konuldu

20:52
Bursa’da acı tablo Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
Bursa'da acı tablo! Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
20:06
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular acil tahliye edildi
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular acil tahliye edildi
19:01
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti’ni tanıyacağız
İngiltere Başbakanı Starmer: İsrail somut adım atmazsa eylül ayında Filistin Devleti'ni tanıyacağız
18:47
İstanbul’da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
17:12
Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi
Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11 zam teklif edildi
10:07
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
09:55
Galatasaray’ın Kur’an-ı Kerim okuyan taraftarı Mehmet Fatih Kiriş hayatını kaybetti
Galatasaray'ın Kur'an-ı Kerim okuyan taraftarı Mehmet Fatih Kiriş hayatını kaybetti
09:43
Bizi kimse yıkamaz 2 yıl sonra yine aynı fedakarlık
Bizi kimse yıkamaz! 2 yıl sonra yine aynı fedakarlık
09:40
Eski eşinin katlettiği Demet’in ablası: Kardeşimi öldürüp fotoğrafını gönderdi
Eski eşinin katlettiği Demet'in ablası: Kardeşimi öldürüp fotoğrafını gönderdi
09:37
Sessiz sedasız ameliyat oldu Cemre Baysel’den ilk açıklama
Sessiz sedasız ameliyat oldu! Cemre Baysel'den ilk açıklama
09:26
Sektörün dev isminden dikkat çeken tahmin: Ons altın 4 bin doları görebilir
Sektörün dev isminden dikkat çeken tahmin: Ons altın 4 bin doları görebilir
09:21
Ameliyattan çıkan 24 yaşındaki intörn doktor kalp krizinden vefat etti
Ameliyattan çıkan 24 yaşındaki intörn doktor kalp krizinden vefat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 21:15:38. #7.12#
SON DAKİKA: Netanyahu Esir Takası için Çabalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.