Netanyahu, esir takası ve ateşkese karşı hükümetten çekilme tehditlerinde bulunan Bakan ile görüşecek - Son Dakika
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Netanyahu, esir takası ve ateşkese karşı hükümetten çekilme tehditlerinde bulunan Bakan ile görüşecek

Netanyahu, esir takası ve ateşkese karşı hükümetten çekilme tehditlerinde bulunan Bakan ile görüşecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de esir takası ve ateşkese karşı hükümetten çekilme tehditlerinde bulunan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile görüşeceği bildirildi. Netanyahu, Ben-Gvir'i toplantıya davet ederek, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ateşkes teklifini anlatmayı ve onu ikna etmeyi planlıyor.

03.06.2024 10:53
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de esir takası ve ateşkese karşı hükümetten çekilme tehditlerinde bulunan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile görüşeceği bildirildi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu, hükümetin esir takası müzakereleri ve ateşkes konusundaki önerilerine karşı hükümetten çekilmekle tehdit eden Ben-Gvir'i toplantıya davet etti.

İsrail Başbakanlığından bir kaynak, Netanyahu'nun 31 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan ateşkes teklifini Ben-Gvir'e anlatmayı planladığını ifade etti.

Kaynak, Netanyahu'nun, teklifte İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmaya zorlayan bir hükmün bulunmadığı ve teklifin "sorumsuz bir anlaşma" olmadığı konusunda Ben-Gvir'i ikna etmeye çalışacağını belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etti.

Biden, ateşkes teklifini duyurmuştu

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.

Kaynak: AA

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