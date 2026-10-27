Netanyahu, Filistinli seçmenin yoğun katılımını seçimin çalınması iddiasına bağladı - Son Dakika
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Netanyahu, Filistinli seçmenin yoğun katılımını seçimin çalınması iddiasına bağladı

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistinli seçmenin yoğun katılımı sonrası 'seçimin çalınmaya çalışıldığı' iddiasını öne sürdü. Merkezi Seçim Komitesine göre saat 12.00'ye kadar 2,3 milyondan fazla seçmen oy kullandı ve katılım 1977'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, özellikle İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde katılımın yüksek olmasının ardından "seçimin çalınmaya çalışıldığı" iddiasını ortaya attı.

Batı Kudüs'te oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinliler arasında oy kullanma oranının yüksek olduğunu söyledi.

Seçimlere fesat karıştırmaya çalışanların olduğunu öne süren Netanyahu, muhaliflerinin yoğun katılımı karşısında "seçimin çalınmaya çalışıldığı" iddiasında bulundu.

Netanyahu, destekçilerine sandığa gitme çağrısında bulunarak, "Mücadeleyi solun yönetmesine izin veremeyiz, bu Yahudi devleti için bir tehdittir." diye konuştu.

İsrail Başbakanı, devletin ve halkın güvenliğini güvence altına almak için kitlesel oy verme çağrısında bulundu.

Filistinlileri temsil eden partilerin destekçilerinin yoğun şekilde oy kullandığına dikkati çeken Netanyahu, kendi destekçilerinden Likud'a oy vermesini istedi.

Ayrıca Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, "Olağanüstü hal!" ifadesini kullanarak, "sol görüşlülerin sandıklara hücum ettiğini, sağ görüşlülerin ise kayıtsız" kaldığını ileri sürdü.

Filistinlilerin oy kullanma merkezinden bir fotoğraf paylaşan Netanyahu, İsrail vatandaşı Filistinlilerin seçimlere katılım oranının sağ görüşlü seçmenlerden daha yüksek olduğunu belirterek, sandığa gitme çağrısı yaptı.

İsrail'de seçimlere katılım son 49 yılın en yüksek seviyesinde

İsrail Merkezi Seçim Komitesi verilerine göre, ülkede devam eden seçimlere katılım 1977'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Bu sabah yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işleminde saat 12.00'ye kadar 2,3 milyondan fazla seçmen oy kullandı.

Kayıtlı seçmen sayısının yaklaşık 7,3 milyon olduğu İsrail'de seçmenlerin yüzde 31,5'i oy verme işlemini tamamladı.

Kamuoyu yoklamalarına göre ne Netanyahu'yu destekleyen partiler ne de muhalefet bloku tek başına hükümet kurmak için 120 sandalyeli Mecliste gerekli olan 61 milletvekili sayısına ulaşamıyor.

İsrail'de seçimlerden önce yapılan anketler İsrail vatandaşı Filistinlilerin Mecliste yaklaşık 14 milletvekili çıkararak kilit konuma gelebileceğini gösteriyor.

Kaynak: AA
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