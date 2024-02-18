Netanyahu, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlamayı onayladı - Son Dakika
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Netanyahu, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlamayı onayladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması yönünde görüş bildirdiği belirtildi. İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in uyarılarına rağmen Netanyahu'nun, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasına onay verdiği ifade edildi. Nihai kararın ilerleyen günlerde alınması bekleniyor.

18.02.2024 23:37  Güncelleme: 08:12
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinlilerin ramazan ayında, Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasına onay verdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin yasaklanması yönündeki çağrısının ardından Netanyahu konuya ilgili görüşünü açıkladı.

Netanyahu, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlamayı onayladı

NETANYAHU, FİLİSTİNLİLERİN MESCİD-İ AKSA'YA GİRİŞLERİNİN KISITLANMASINA ONAY VERDİ

İsrail Kanal 13 Televizyonunun haberinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), İsrail içindeki Filistinlilerle polis arasında çatışmalar yaşanacağı yönündeki uyarılarına rağmen Netanyahu'nun, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasına onay verdiği ifade edildi. Bu konuyla ilgili nihai kararın ilerleyen günlerde alınmasının beklendiği kaydedildi. Haberde, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya sınırlı sayıda Filistinlinin alınacağı aktarıldı.

"KISITLAMALAR HENÃœZ NETLEŞMEDİ"

Öte yandan, İsrail Savaş Kabinesi Ãœyesi Benny Gantz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan'da, Mescid-i Aksa'yla ilgili kısıtlamalar getirilecek ancak bunların ne olduğu henüz netleşmedi." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlamayı onayladı

AŞIRI SAĞCI BAKAN YASAKLAMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu. İsrail basınında geçen günlerde çıkan haberlere göre, Şin-Bet, siyasileri, İsrail toprakları (1948'de işgal edilen topraklar) ve Kudüs'teki Filistinlilerin Aksa'ya girişinin kısıtlanmasının büyük güvenlik sorunlarına neden olacağı yönünde uyarmıştı.

Öte yandan İsrail polisi, 7 Ekim'den bu yana özellikle cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getiriyor.

Netanyahu, Filistinlilerin Mescid-i Aksa\'ya girişini kısıtlamayı onayladı
Kaynak: AA

İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlamayı onayladı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • TC Tabak: hani müslümandınız. Bizi aldatan bizden değildir. 14 4 Yanıtla
  • Savaş Barış: Hani kefenimizle yola çıktık diyen siyasetçiler 5 3 Yanıtla
  • salihb: Uyuyan Müslümanların sonu yakındır. 4 2 Yanıtla
  • Sait Mevlut: Bir gün gelir bizim topraklarımızda da yahudilerin sinagoga girmesini yasaklarlar ya da millet girenleri ezer görürsünüz o zaman 0 2 Yanıtla

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