Netanyahu: Gazze'deki saldırılarımıza devam edeceğiz - Son Dakika
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Netanyahu: Gazze'deki saldırılarımıza devam edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'deki Cumhuriyetçi senatörlerin toplantısına video konferans yoluyla bağlanarak Gazze'deki saldırılarına ilişkin konuştu. Netanyahu, Gazze'deki hedeflerine ulaşıncaya kadar saldırılara devam edeceklerini belirtti. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli öldü, hastane ve eğitim kurumları hedef alındı.

21.03.2024 11:32
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtti.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu, ABD'deki Cumhuriyetçi senatörlerin toplantısına video konferans yoluyla bağlanarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin konuştu.

Görüşmeye katılan bir senato üyesine göre, Netanyahu, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer'in, İsrail Başbakanının 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini belirterek ülkede seçim çağrısı yapmasını bir kez daha eleştirerek, Schumer'in ifadelerini "şok edici bir müdahale" diye nitelendirdi.

Netanyahu'nun konuşmasında Gazze'deki "hedeflerine ulaşıncaya kadar" bölgeye saldırılara devam edecekleri mesajını verdiği ifade edildi.

Netanyahu, Gazze'nin güneyinde saldırılardan kaçan Filistinlilerin sığındığı Refah kentine saldırı planını onayladığını ve sivil halkın bölgeden çıkarılmasına ilişkin planı da "yakında" onaylayacaklarını bildirmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli öldürüldü, 74 bin 96 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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