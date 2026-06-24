Netanyahu: Gazze'nin %70'i Kontrolümüz Altında - Son Dakika
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Netanyahu: Gazze'nin %70'i Kontrolümüz Altında

24.06.2026 21:21
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Netanyahu, ordunun Gazze'nin %70'ini kontrol ettiğini açıkladı, ateşkes ihlaline işaret etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'inin İsrail ordusunun kontrolünde olduğu itirafında bulundu.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Netanyahu, Tel Aviv'de düzenlenen "Muni Expo 2026" etkinliği sırasında konuşma yaptı.

Konuşmasında, "Refah'a girmememiz yönündeki çağrıları dinleseydik bugün Gazze'nin yüzde 70'ini kontrol edemezdik." ifadelerini kullanan Netanyahu, söz konusu askeri adımların Hamas'ı "kuşatma" amacı taşıdığını savundu.

Başbakan Netanyahu'nun bu açıklaması, ateşkes anlaşmasına rağmen ordunun işgal altındaki alanı genişletmeye devam edeceğine işaret ediyor.

Netanyahu'nun ifadelerine göre, İsrail'in Gazze'deki kontrol alanı ateşkes sürecinin başında yüzde 53 seviyesindeyken, Mayıs 2026'da yüzde 60'a, şu an ise yüzde 70'e yükseldi.

Netanyahu'nun açıklamaları, İsrail ordusunun Gazze'nin toplam 365 kilometrekarelik alanının yaklaşık 255 kilometrekaresini işgal ettiği anlamına geliyor.

Bu durum, yaklaşık 2,13 milyon Filistinli için kalan alanı sadece 110 kilometrekareye indiriyor ve yaygın yıkım, barınma ve hizmetlerdeki ciddi eksiklikler arasında, teorik olarak kilometrekare başına 19 binden fazla insan yoğunluğuna yol açıyor.

ABD ve Birleşmiş Milletler (BM), daha önce Refah'ın güneyinde olası bir kara saldırısına karşı uyarıda bulunmuş; bölgede o dönem yaklaşık 1,4 milyon yerinden edilmiş kişinin bulunduğunu ve yoğun sivil nüfus nedeniyle insani krizin derinleşebileceğini belirtmişti.

Ancak İsrail, bu uyarılara rağmen 7 Mayıs 2024'te Refah'a kara saldırıları başlattı. Operasyonda Refah'ın Filistin tarafı kontrol altına alınarak sınır kapısı kapatıldı. Bu gelişmenin ardından yaklaşık 800 bin Filistinli iki haftadan kısa sürede yerinden edildi, kentteki mahalleler ve mülteci kamplarında geniş çaplı yıkım meydana geldi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: Gazze'nin %70'i Kontrolümüz Altında - Son Dakika

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