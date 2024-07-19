Netanyahu, Gazze'ye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi

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GAZZE, 19 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki İsrail birliklerini denetleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (sağda, önde) 18 Temmuz 2024.

Perşembe günü Gazze'nin Refah kentine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Netanyahu, ateşkes ve rehine anlaşmasına varılsa bile İsrail'in Refah sınır kapısı ve tüm Gazze- Mısır sınırı üzerindeki kontrolünün devam edeceği sözü verdi. (Fotoğraf: Avi Ohayon/İsrail Hükümet Basın Ofisi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)