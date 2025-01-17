Netanyahu Güvenlik Kabinesini Topladı

Güncel

(ANKARA) - İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasıyla ilgili değerlendirmeler için güvenlik kabinesini topladığını duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasıyla ilgili görüşmeler için güvenlik kabinesini topladığını duyurdu. Toplantı öncesinde Netanyahu, Doha'da yürütülen ateşkes müzakerelerine katılan ve anlaşmanın anlaşmanın nihai versiyonunu imzalayan heyetle birlikte anlaşmanın uygulanabilirliği üzerine görüştü.

Gazze ateşkesinin yürürlüğe girmesi için İsrail'de hükümet kabinesi tarafından da onaylanması gerekiyor. İsrail medyasının aktardığı bilgilere göre, bütün kabine üyelerinin katılcağı kabine toplantısı ise yarın akşama kadar beklenmiyor. İsrail Başbakanlık Ofisi, önceki açıklamasında anlaşmanın pazar günü planlandığı gibi uygulanacağını, ilk rehine grubunun o gün serbest bırakılmasının beklendiğini bildirdi.