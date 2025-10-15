Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor - Son Dakika
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor
15.10.2025 16:16
İsrail Başbakanı Netanyahu, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle tüm programlarını iptal etti. İsrail basını ise; Netanyahu'nun yolsuzluk davasına ilişkin ifade verirken hastalığından şikayet ederek duruşmanın iptalini talep ettiğini yazdı. Duruşma iptal edilirken, Netanyahu eleştiri oklarının hedefi oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hastalanması nedeniyle bugün dinleneceği ve programlarını iptal ettiği bildirildi.

DOKTOR TAVSİYESİ ÜZERİNE TÜM PROGRAMLARI İPTAL

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor. Açıklamada, solunum yolu enfeksiyonunun Netanyahu ve çevresine tehdit oluşturmadığı belirtilerek İsrail Başbakanı'nın doktor tavsiyesi üzerine bugün programlarını iptal ettiği ve evde dinlendiği kaydedildi.

İSRAİL BASINI YERDEN YERE VURDU

İsrail basınına göre, Netanyahu, bu sabah Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde, yolsuzluk davasına ilişkin ifade verirken hastalığından şikayet ederek bugünkü duruşmanın iptalini talep etti. Saat 16.30'da devam etmesi beklenen duruşma mahkemenin talebi kabul etmesi üzerine iptal edildi.

"SİYASİ ŞOV YAPIYOR"

Dün Hamas'ın serbest bıraktığı İsrailli esirlerle görüşen Netanyahu'nun, bugün hastalık nedeniyle programlarını iptal etmesi, "sorumsuzluk" şeklinde eleştirilere neden oldu. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, "Eğer hastaysa neden siyasi şov yapmak uğruna esirleri ziyaret etmeye kalktı" şeklinde eleştirildi.

Gazze'deki İsrailli esir yakınlarının, daha önce tüm ateşkes müzakerelerini baltalayan Netanyahu'ya yönelik eleştirilerini, ateşkesin ardından da şiddetli bir şekilde sürdürmesi dikkati çekiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması nedeniyle hükümet ortağı aşırı sağcıların da eleştirilerinin hedefi olmuştu.

Kaynak: AA

Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

SON DAKİKA: Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor - Son Dakika
