Netanyahu: İran Anlaşması Balistik Füze Programını İçermeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Netanyahu: İran Anlaşması Balistik Füze Programını İçermeli

12.02.2026 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'de Iran ile olası anlaşmanın balistik füze programını da kapsaması gerektiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'den ayrılırken yaptığı açıklamada, Tahran yönetimiyle olası bir anlaşmanın İran'ın balistik füze programını içermesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarındaki Maryland'de bulunan Joint Base Andrews (JBA) üssünde gazetecilere konuşan Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile İran konulu görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'a bir anlaşmaya varılması halinde bunun İsrail ve tüm uluslararası toplum için önemli olan bileşenleri içermesi gerektiğini açıkça belirttiğini ifade eden Netanyahu, "Sadece nükleer mesele değil, balistik füze programı ve İran'ın bölgedeki vekil güçleri de anlaşmanın kapsamına dahil olmalıdır." dedi.

İran'la herhangi bir anlaşmaya varma ihtimali konusunda şüpheci olduğunu dile getiren Netanyahu, "Başkan Trump, İranlıların kiminle muhatap olduklarını anladığına inanıyor." ifadesini kullandı.

İran'ın geçen yıl haziran ayında düzenlenen saldırılar öncesi anlaşmaya varmamakla hata yaptığını fark ettiğini öne süren Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın ortaya koyduğu şartların iyi bir anlaşmaya zemin hazırlayabileceğini söyledi.

Netanyahu ile Trump İran'ı görüşmüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da İran ile müzakereler, Gazze ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını görüşme gerçekleştirmişti.

Netanyahu'nun, Trump'tan görüşmede İran ile müzakerelerde İsrail'in güvenlik gereksinimlerinin de göz önünde bulundurulmasını talep ettiği bildirilmişti.

Netanyahu, Trump ile 18 Şubat için planlanan görüşmeyi bir hafta öne alarak, Umman'daki ABD-İran görüşmelerinin ikinci turundan önce Washington'un yolunu tutmuştu.

İsrail basını, Netanyahu'nun ziyaretini ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin seyrini etkileme ve Trump'ı İran'a karşı tavizleri sınırlamaya ikna etmek amacıyla erkene aldığını yazmıştı.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu: İran Anlaşması Balistik Füze Programını İçermeli - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
Putin’in olası yeni hedefi NATO’yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır Putin'in olası yeni hedefi NATO'yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım
ABD’den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı ABD'den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı

21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
21:10
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
20:55
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:18
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
18:54
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 21:35:46. #7.11#
SON DAKİKA: Netanyahu: İran Anlaşması Balistik Füze Programını İçermeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.