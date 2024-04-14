Netanyahu, İran saldırısı sonrası Biden ile görüştü

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'ın ülkesine yönelik hava saldırısının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğü bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinin X sosyal medya hesabından, Netanyahu'nun, savaş kabinesi ve daraltılmış güvenlik kabinesi ile yaptığı toplantının ardından Biden ile telefonda görüştüğü duyuruldu.

Görüşmenin içeriğine ilişkin detay verilmeyen paylaşımda, Netanyahu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bir fotoğraf yer aldı.