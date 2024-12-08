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- Netanyahu, İsrail- Suriye sınırını ziyaret etti

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Beşar Esad rejimini devrilmesinin ardından İsrail-Suriye sınırındaki Bental Dağı'nı ziyaret etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Suriye sınırını ziyaret etti. Suriye'de Beşar Esad rejimini devrilmesinin ardından Netanyahu, İsrail-Suriye sınırındaki Bental Dağı'nda incelemelerde bulundu. Netanyahu, "Bugün Orta Doğu'da tarihi bir gün. Esad rejimi İran'ın şer ekseninin merkezi bir halkasıdır ve bu rejim düşmüştür" dedi.

İsrail'in İran, Hamas ve Hizbullah'a yönelik saldırılarının Esad rejiminin devrilmesini etkili olduğunu iddia eden Netanyahu, "Bu, Esad rejiminin başlıca destekçileri olan İran ve Hizbullah'a indirdiğimiz darbelerin doğrudan bir sonucudur. Bu durum, bu baskıcı ve zalim rejimden kurtulmak isteyen herkesin Orta Doğu'da zincirleme bir reaksiyon oluşturmasına neden oldu" dedi.

Esad rejiminin devrilmesinin yeni fırsatların yanında yeni riskleri de beraberinde getirdiğini ifade eden Netanyahu, "Biz her şeyden önce sınırımızı korumak için hareket ediyoruz. Bu bölge yaklaşık 50 yıldır 1974'te üzerinde anlaşmaya varılan bir tampon bölge, yani Güçler Ayrılığı Anlaşması ile kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti" dedi.

Netanyahu, dün İsrail ordusuna Suriye-İsrail arasındaki tampon bölgeyi ele geçirmesi yönünde talimat verdiğini belirterek, İsrail'in sınıra herhangi bir düşman gücün yerleşmesine izin vermeyeceğini vurguladı.