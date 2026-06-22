Netanyahu: Lübnan'da Ordunun Hareket Özgürlüğü Devam Ediyor - Son Dakika
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Netanyahu: Lübnan'da Ordunun Hareket Özgürlüğü Devam Ediyor

22.06.2026 17:49
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Netanyahu, ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'da serbest hareket edebileceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese rağmen talimatlarda herhangi bir değişikliğe gitmediklerini ve "İsrail ordusunun Lübnan'da hareket özgürlüğüne sahip olduğunu" savundu.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan görüntülü açıklamasında, kendisinin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın İsrail ordusuna yönelik talimatlarının değişmediğini söyledi.

İran ile ABD arasındaki müzakerelerden Lübnan'da ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulması kararının çıkmasının ardından ilk kez konuşan Netanyahu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerinin "tam hareket özgürlüğüne sahip olduğunu" savundu.

Netanyahu, İsrail ordusunun bu konuda bir kısıtlaması olmadığı ve Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalacakları iddiasını yineledi.

-İran-ABD arasında İsviçre'de mutabakat zaptı görüşmeleri

İran ile ABD arasında Katar ve Pakistan arabuluculuğunda İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlandı.

Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alındı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan Dışişleri Bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirildi.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedildi.

Öte yandan İranlı yetkililer, İsrail'in işgalini sürdürdüğü Lübnan'daki çatışmayı sonlandırmak için görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Lübnan'da ateşkesi izlemek için yeni bir mekanizma kurulacağı ve İran'ın bu mekanizmaya temsilci göndereceği bilgisine yer verildi.

İran ile ABD heyetlerinin teknik görüşmeleri sürdürmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu: Lübnan'da Ordunun Hareket Özgürlüğü Devam Ediyor - Son Dakika

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