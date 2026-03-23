Netanyahu'nun Affı İçin Tavsiye Mektubu

23.03.2026 19:51
İsrailli Bakan Eliyahu, Netanyahu'nun affı için Cumhurbaşkanı Herzog'a tavsiye mektubu sunacak.

TEL İsrail Miras Bakanı Amichai Eliyahu'nun, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasından affedilmesi için yarın Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a tavsiye mektubu sunacağı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunun haberinde, Adalet Bakanı Yariv Levin'in hükümet adına tavsiye mektubunu sunması için Eliyahu'ya yetki verdiği aktarıldı.

Haberde, Eliyahu'nun tavsiye mektubunu hahamlar ve avukatlarla görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Herzog'a sunacağı kaydedildi.

Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya iki hafta önce gönderdiği mektupta Eliyahu, af dosyasının ve Adalet Bakanlığının profesyonel görüşünün kendisine teslim edilmesini talep etmişti.

Eliyahu, mektubunda Baharav-Miara'yı Netanyahu'nun affedilmesi sürecini "kasıtlı geciktirerek" sabote etmekle suçlamıştı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları ve af talebi

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüş, Netanyahu ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

"1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanan Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025'te başvuruda bulunmuştu."

