Netanyahu'nun Gazze İçin 3 Talebi

TEL İsrail medyası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin 3 talebinin olduğunu iddia etti.
İbranice yayın yapan Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun taleplerinin Hamas Hareketi tarafından reddedileceği tahmininde bulunuldu.
Gazete, Netanyahu'nun taleplerinin "Hamas Hareketi'nin lider kadrolarının Gazze'den kovulması, Hareketin askeri kadana İzzeddin el-Kassam Tugaylarının dağıtılması, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması" olduğunu öne sürdü.
Haberde, Hamas'ın bu talepleri kabul etmesi halinde "Gazze'deki savaşın biteceği" öngörüsünde bulundu.
İsrail Güvenlik Kabinesinin ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine yönelik müzakerelerde gelinen durumu görüşmek için yarın toplanacağı kaydedildi.
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.
Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.
Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair müzakerelerin başladığını bildirmişti.
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