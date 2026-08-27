Netanyahu'nun Gizli Hamas Teması İddia Edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2014 Gazze Savaşı sırasında, İsrailli güvenlik yetkililerinin bilgisi dışında üst düzey bir Hamas yetkilisiyle doğrudan görüşmeler yaptığı iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi, eski üst düzey bir İsrailli güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun iş ortağı Shlomi Fogel aracılığıyla halihazırda Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamed ile temas kurulduğunu ileri sürdü.

O dönemde Gazze'deki hükümette bakan yardımcısı olan Hamed ile Netanyahu arasındaki görüşmelerin devam eden 2014 Gazze Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de resmi müzakelerin sürdüğü sırada gerçekleştiği kaydedilen haberde, Kahire'deki resmi müzakere heyetinin bu gizli görüşmelerden haberdar olmadığı belirtildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde ise 2014 Gazze Savaşı sırasında İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Yoram Cohen'in Fogel'i işaret eden "Başbakan ve Savunma Bakanı adına, ateşkes sağlamak için Mısır'da müzakereler yürüten birkaç üst düzey yetkiliden oluşan bir ekip var ve birdenbire ortaya çıkıyor ki aralarından bir Yahudi-İsrailli, Başbakan'ın ajanı." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu'nun Hamas ile doğrudan temas kurmasını eleştiren Cohen, bu konuyu Netanyahu'nun kendisine açıp açmadığına dair soruyu yanıtsız bıraktı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, basında çıkan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak Maariv'in haberini yalanladı.

İsrail'de muhalif liderler, Netanyahu'yu eleştirdi

Buna karşın söz konusu iddia, İsrail'de siyasi bir tartışmanın fitilini ateşledi. Muhalif liderlerler, habere ilişkin yaptıkları açıklamalarda Netanyahu'yu sert sözlerle eleştirdi.

Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olarak gösterilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, habere ilişkin yaptığı açıklamada, "Binyamin Netanyahu'nun bir devlet soruşturma komisyonunun kurulmasını engellemek için canını dişine takarak mücadele etmesinin nedeni, her geçen gün daha da netleşiyor." ifadesini kullandı.

"İsrail Evimiz" Partisi Başkanı Avigdor Liberman ise Netanyahu'nun İsrail'in güvenliği için bir tehlike olduğunu savunarak Başbakan'ı "Netanyahu, Yahya Sinvar ile yazışmalar yaptı." iddiasıyla eleştirdi.

Eski İsrail Başbakanı ve Birlikte Listesi lideri Naftali Bennett ise "Ben kabinede Hamas tünellerini ortadan kaldırmak için mücadele ederken, Netanyahu hepimizin arkasından terör örgütünün liderlerine boyun eğmek için mücadele ediyordu." ifadelerini kullandı.