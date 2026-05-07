Netanyahu'nun Kanser Davasında Tıbbi Kayıt Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu'nun Kanser Davasında Tıbbi Kayıt Talebi

Netanyahu\'nun Kanser Davasında Tıbbi Kayıt Talebi
07.05.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Netanyahu, prostat kanseriyle ilgili tüm tıbbi geçmişini mahkemeye sunmak zorunda kaldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, açtığı hakaret davası kapsamında, daha önce gizli tutmaya çalıştığı prostat kanseriyle ilgili tüm tıbbi geçmişini ve teşhis tarihlerini mühürlü bir dosya halinde mahkemeye sunması istendi.

Netanyahu'nun açtığı hakaret davası kendi aleyhine döndü.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Merkez Bölge Mahkemesi'nde, Netanyahu'nun 2024 yılında ciddi bir hastalığı olduğu iddialarını kamuoyuna taşıyan gazeteciler Uri Misgav ve Ben Caspit ile eski Şin-Bet (Şabak) mensubu aktivist Gonen Ben Yitzhak'a açtığı hakaret davasının duruşması görüldü.

Bu hafta başında gazeteci Misgav, Netanyahu'nun geçen ay ilk kez prostat kanseri teşhisi aldığını ve tedavi gördüğünü açıklamasının ardından mahkemeye bir talepte bulundu.

Misgav, Netanyahu'nun tıbbi personelinin başındaki Dr. Tzvi Berkovitz ile prostat kanseri tedavisini yürüten ekibin başındaki Prof. Dr. Aron Popovtzer'in, hakaret davasında tanık olarak dinlenmek üzere mahkemeye çağrılmasını istedi.

Bu kapsamda Yargıç Menachem Mizrachi, Netanyahu'nun, yakın zamanda tedavi gördüğü prostat kanserinin detaylarını ve hastalığın ilk ne zaman teşhis edildiğine dair bilgileri içeren tıbbi kayıtlarını mahkemeye sunmasına karar verdi. Söz konusu dosya mühürlü tutulacak ve kamuoyuna açıklanmayacak.

Yargıç ayrıca Dr. Berkovitz'in, tıbbi dosya ile sunulmak üzere imzalı bir mektup hazırlamasını emretti. Bu mektupta, dosyanın Netanyahu'nun güncel sağlık durumunu yansıttığı ve "davacının prostat kanserinin tam olarak ne zaman keşfedildiğine" dair ayrıntıları içerdiği beyan edilecek.

Netanyahu'nun tıbbi kayıtları mahkemeye sunması için son tarih 13 Mayıs olarak belirlendi.

Yargıç Mizrachi, Netanyahu'nun bizzat ifade vermesinin ardından, Berkovitz ve Popovtzer'in kanıt sunmak üzere mahkemeye çağrılıp çağrılmayacağına karar vereceğini kaydetti.

Netanyahu; gazeteciler Ben Caspit, Ori Misgav ve eski İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) mensubu aktivist Gonen Ben Yitzhak'ın kendisi hakkında "ciddi bir hastalığı olduğu" yönündeki iddiaları üzerine, bu isimlere 2024 yılında 500 bin Şekel (yaklaşık 135 bin dolar) tazminat talebiyle hakaret davası açmıştı.

Ancak Netanyahu'nun Nisan 2026'da ilk kez prostat kanseri tedavisi gördüğünü ve hastalığı atlattığını itiraf etmesiyle dava süreci tersine döndü.

Netanyahu'nun "Hastalık iddiası yalandır" diyerek açtığı dava, şimdi bu hastalığın teşhis zamanını ve detaylarını mahkemeye kanıtlama zorunluluğuna dönüştü.

Kaynak: AA

Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'nun Kanser Davasında Tıbbi Kayıt Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusunun ısırdığı parmağı ampute edildi Komşusunun ısırdığı parmağı ampute edildi
Adalet Bakanı Gürlek, Rojin Kabaiş’in ailesi ile görüştü Adalet Bakanı Gürlek, Rojin Kabaiş'in ailesi ile görüştü
Galatasaray’da Osimhen’in parası çıktı Galatasaray'da Osimhen'in parası çıktı
Akın Gürlek, Çağla Tuğaltay’ın ailesiyle görüştü Akın Gürlek, Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle görüştü
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
35 yaşındaki Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı 35 yaşındaki Eren Tozlu, kariyer sezonunu yaşadı

14:35
ODTÜ’den yeni görüntü Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini
ODTÜ'den yeni görüntü! Genç kız bozkurt işareti yaptı, ortalık karıştı: Kırarım o elini
14:27
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı
14:10
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor Danıştay 5. Dairesi’nin kararını hukukçular yorumladı
Metin Özçelik göreve geri mi dönüyor? Danıştay 5. Dairesi'nin kararını hukukçular yorumladı
13:58
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
Akaryakıta birer gün arayla iki indirim birden
13:54
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 15:02:22. #7.12#
SON DAKİKA: Netanyahu'nun Kanser Davasında Tıbbi Kayıt Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.