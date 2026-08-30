Netanyahu'nun Kaybı GKRY'yi Sarsabilir - Son Dakika
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Netanyahu'nun Kaybı GKRY'yi Sarsabilir

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Politis gazetesi, Netanyahu'nun kaybının GKRY lideri Hristodulidis için olumsuz sonuçlar doğuracağını yazdı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayın yapan Politis gazetesi, İsrail'deki seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kaybetmesi halinde bunun GKRY lideri Nikos Hristodulidis için tahmin edilemeyecek kadar nahoş bir gelişme olacağını savundu.

Politis gazetesinde Kiriakos Pieridis imzasıyla yayımlanan "Netanyahu'suz ne yapacağız?" başlıklı makalede, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde gerçekleştirilen anketlerin, Başbakan Netanyahu'nun seçimi kaybedebileceğine işaret ettiğini, bunun İsrail ile akılcılıktan uzak yakınlaşan GKRY lideri Hristodulidis için zor olabileceği savunuldu.

Makalede, GKRY lideri Hristodulidis'in "Netanyahu ile çok sıkı ilişkileri" bulunduğu hatırlatılarak, Netanyahu'nun İsrail'i merkeze almak kaydıyla Yunanistan ve GKRY'yi de yanına alarak hem Şii hem de Sünni dünyasına karşı bir ittifak kurduğu anımsatıldı.

Netanyahu'nun, Kıbrıs'a yaptığı askeri müdahale için Türkiye'yi suçlamasının Rumların duygularını cezbettiği kaydedilen makalede, "Ancak Lefkoşa, Türkiye-İsrail çekişmesinin gerçek bir askeri sürtüşmeye dönmesi ve Kıbrıs'ın arada kalması halinde olabilecekleri düşünmek bile istemez." görüşlerine yer verildi.

Makalede, Hristodulidis-Netanyahu yakınlaşmasının bölge açısından risklerine dikkat çekilerek, İsrail'de yapılacak seçimlerde Netanyahu'nun kaybetmesi halinde bunun Rum lider "Hristodulidis için tahmin edilemeyecek kadar nahoş bir gelişme olacağı" savunuldu.

Hristodulidis'in, "Beyaz Saray'a erişim kazanmak için Washington'daki güçlü Yahudi lobisinin (AIPAC) yanında olacağı mantığıyla Netanyahu ile ilişkisine yatırım yaptığı" ileri sürülen makalede, "Bu nedenle İsrail ile güvenlik, silahlanma, istihbarat alışverişi, ortak tatbikatlar ve kolaylıklar sağlama alanlarında işbirliği desteğini daha da açtı. Orta Doğu ateşler içinde kalsa bile. Kamuoyu konjonktürel olarak İsrail'in bir müttefik ve Türkiye'ye karşı denge unsuru olarak GKRY'nin yanında durduğuna ikna edildi." ifadeleri yer aldı.

Makalede, Hristodulidis yönetiminin "İsrail ile akılcı politikaların ötesine geçtiği" vurgulanarak, "Karşı denge olarak görülen Türkiye ile dengeleyici güç olarak kabul edilen İsrail çatıştığında ne olur? Bu durumda zayıf halka kim olacaktır? İsrail'de yapılacak seçimlerin Lefkoşa açısından doğurabileceği en rahatsız edici soru ise şudur: Netanyahu giderse ne olacak? Hristodulidis tarafından Netanyahu'nun kişisel ajandası üzerine inşa edilen stratejiden geriye ne kalacak?" değerlendirmesi yer aldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu'nun Kaybı GKRY'yi Sarsabilir - Son Dakika

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