Netanyahu'nun Konutuna İşaret Fişeği

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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kayserya kentindeki özel konutuna işaret fişeği atılması olayında 3 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

İsrail polisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) dün akşam yaşanan olaya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, gözaltına alınan 3 şüphelinin İsrail polis teşkilatında yolsuzluk suçlarıyla mücadele için kurulan "Lahav 433" birimi ile Şin Bet tarafından ortak sorgulanacağı bildirildi.

Netanyahu'nun özel konutuna işaret fişeği atılmıştı

Başbakan Netanyahu'nun Kayserya kentindeki özel konutunun bahçesine dün iki işaret fişeği atılmıştı.

Adalet Bakanı Yariv Levin, yaptığı açıklamada, olayı "suikast girişimi" şeklinde niteleyerek, tartışmalı yargı reformu sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini savunmuştu.

Levin, bu tür davranışların "kolluk kuvvetlerinin seçici uygulamalarının himayesi altında" iki yıldır devam ettiğini, İsrail Yüksek Mahkemesinin de bu davranışlara onay verdiğini öne sürmüştü.