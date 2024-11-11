Netanyahu'nun Ofisinde Şantaj İddiaları - Son Dakika
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Netanyahu'nun Ofisinde Şantaj İddiaları

İsrail basını, Netanyahu'nun ofisinde şantaj suçlarının mafya benzeri olduğunu öne sürdü.

11.11.2024 19:46
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İsrail basını, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin karıştığı iddia edilen şantaj suçlarının mafya suçlarıyla benzerlik gösterdiğini iddia etti.

Haaretz gazetesinin haberinde, söz konusu suçlamalarla ilgili 3 soruşturma yürütüldüğü ancak bunlarla ilgili çok az şeyin yayınlandığı ve işlenen suçların mafya suçlarına benzer olduğuna dair şüpheler olduğu ifade edildi.

Bu suçların birbiriyle bağlantısı yokmuş gibi görülmemesi gerektiği, bunların tek bir hedefte yani "Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 katliamındaki sorumluluğunu tarih kitaplarından silerek bütün suçu orduya atmakta" birleştiği aktarıldı.

Haberde, 3 soruşturma dosyasından ilkinin, Başbakanlık Ofisi'nin savaş sırasında gerçekleşen güvenlik kabinesi toplantılarının tutanaklarını ve görüşme metinlerini değiştirmeye çalıştığı yönündeki şüphelerle ilgili olduğu ifade edildi.

Tutanakların değiştirilmesinin, delillerin değiştirilmesi anlamına geldiği ve bunun Netanyahu'ya tarihi yeniden yazarken ve meydana gelen felaketteki sorumluluğunun belirlenmesine çalışacak herhangi bir soruşturma komitesinde fayda sağlayacağı kaydedildi.

İkinci dosyanın ise tutanaklara erişmek için yapılan şantajla alakalı olduğuna işaret edildi. Başbakanlık Ofisi'ndeki görevlilerin, bu tutanaklara ulaşmak için "yakın zamana kadar Başbakanlık Ofisi'nde çalışmış askeri bir yetkiliye şantaj yaptığından şüphelendiği" aktarıldı.

Üçüncü dosyanın ise ordu mensuplarının ordunun bilgisayar sistemlerinden yasa ihlali yaparak hassas bilgileri çıkarıp bunu Başbakanlık Sözcüsü olarak görev yapan Eli Feldstein'a verdiği şüphesini içerdiği belirtildi.

Netanyahu'nun söz konusu suçlamaları reddetmesinin, Başbakanlık Ofisi'nin mafya tarzı davranışlar sergilediği izlenimini güçlendirdiğine ve Netanyahu'nun dün hiç utanmadan bunun, ülke yönetimini baltalamayı amaçlayan organize bir kampanya olduğunu söylediğine işaret edildi.

Haberde, gerçeklerin ortaya çıkması için soruşturmaların sürmesi gerektiği ancak bunun, Netanyahu'yu destekleyen derin devleti yenmeye yetmeyeceğinin bilinmesi gerektiği vurgulandı.

Haaretz'in dünkü haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın, 7 Ekim 2023 sonrası Netanyahu ile eski askeri sekreteri Tümgeneral Avi Gil arasında yapılan toplantıların tutanaklarına erişmek için Başbakanlık Ofisi'nde çalışmış askeri bir yetkiliye "hassas görüntüleriyle" şantaj yaptığı iddia edilmişti.

Haberde, İsrail polisinin, Başbakanlık Ofisi personelinin kıdemli askeri yetkiliye ait "hassas görüntüleri" kullanarak askeri sekreterlikte saklanan tutanaklara erişmek ve üzerinde değişikler yapmak için şantaj yaptığı iddialarını soruşturduğu kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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