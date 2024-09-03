Netanyahu, Philadelphi Koridoru'nda İsrail İşgaline Devam Edeceklerini Açıkladı

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması için yapılan dolaylı müzakerelerin önündeki engellerden biri olarak görülen Mısır ile Gazze sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nu işgale devam etme konusunda ısrarcı olacaklarını söyledi.

Başbakan Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Mısır ile Gazze sınırındaki 14 kilometrelik Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail işgali ve esir takası anlaşmasını engellediği yönündeki eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, Gazze'ye saldırıların hedefine ulaşmasının Philadelphi Koridoru'ndan geçtiğini iddia ederek, "Buradan çekilmeyeceğiz. Burada kalmak konusunda hepimiz ısrarcı olmalıyız." ifadesini kullandı.

İsrail'in yaklaşık 20 yıl önce Gazze'den çekildiği dönemde, Philadelphi Koridoru'nun öneminden bahsettiğini öne süren Netanyahu, koridorda hakimiyet kuramamalarının Gazze'yi işgal etmek ve Refah'ı ele geçirmek için hiçbir uluslararası veya ulusal meşruiyet olmamasından kaynaklandığını savundu.

Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı kastederek, geçen hafta Gazze'de 6 İsrailli esirin cenazelerinin bulunmasının ardından bazı İsrailli yetkililerin Philadelphi Koridoru'ndaki işgalin sona erdirilmesi yönündeki açıklamalarını duyduğunda "şok olduğunu" belirten Netanyahu, kararın kabinede alındığını ve bunun "herkes için bağlayıcı" olduğunu belirtti.

Başbakan Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması konusunda tamamen kararlı olduklarını öne sürerek, Hamas'tan benzer bir karşılık göremediklerini iddia etti.

Ayrıca, şahsına ve hükümete yönelik protesto ile eleştirilere değinen Netanyahu, "(İsrailli) esirleri kurtarma konusuna benim kadar kimse bağlı değil, bu konuda kimse bana söz söyleyemez." dedi.

Netanyahu'nun basın toplantısı, ülke genelinde kendisine ve hükümetine karşı "Gazze'de esir takası anlaşması konusunda isteksizliği" nedeniyle kitlesel gösterilerin yapıldığı sırada gerçekleşti.