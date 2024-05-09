Netanyahu, Refah kentine saldırının devam etmesine izin verilmezse esir takasını kabul etmeyeceğini iddia edildi - Son Dakika
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Netanyahu, Refah kentine saldırının devam etmesine izin verilmezse esir takasını kabul etmeyeceğini iddia edildi

Netanyahu, Refah kentine saldırının devam etmesine izin verilmezse esir takasını kabul etmeyeceğini iddia edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentine saldırının devam etmesine izin verilmediği sürece karşılıklı esir takası mutabakatını kabul etmeyeceği iddia edildi. Netanyahu, ABD başta olmak üzere Batılı aktörlerin karşı çıkmasına rağmen Refah'a kara saldırısına devam etme konusunda ısrarcı davranıyor. Yetkililer, Netanyahu'nun Refah'ta kara saldırısının devam etmesine izin verilmedikçe Hamas'la karşılıklı esir takası mutabakatını kabul etmeyeceğini kaydetti.

09.05.2024 18:09
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentine saldırının devam etmesine izin verilmediği sürece karşılıklı esir takası mutabakatını kabul etmeyeceği iddia edildi.

ABD merkezli televizyon kanalı NBC'nin dört mevcut ve bir eski ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Netanyahu, ABD başta olmak üzere Batılı aktörlerin karşı çıkmasına rağmen Refah'a kara saldırısına devam etme konusunda ısrarcı davranıyor.

Yetkililer, Netanyahu'nun Refah'ta kara saldırısının devam etmesine izin verilmedikçe Hamas'la karşılıklı esir takası mutabakatını kabul etmeyeceğini kaydetti.

Başbakan Netanyahu'nun olası bir mutabakatla saldırı arasına "duvar örmek" istediği belirtilirken, bu durumun ise Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusunun saldırılarına bir sınırlama olmayacağı anlamına geldiği vurgulandı.

ABD ve Batılı yetkililerin, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı uyarılarına rağmen Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırının yapılacağını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Refah bölgesine 7 Mayıs'ta kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirmişti. Refah'ın doğusundaki kara saldırıları devam ederken İsrail ordusu sık sık bölgeye hava saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Refah kentine saldırının devam etmesine izin verilmezse esir takasını kabul etmeyeceğini iddia edildi - Son Dakika

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