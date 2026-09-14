Netanyahu, savunma bütçesi için muhalefet lideri Lapid'den görüşme talep etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savunma bütçesinin artırılmasına ilişkin tasarının görüşülmesine onay vermesini istediği muhalefet lideri Yair Lapid'den görüşme talep ettiği bildirildi.

İsrail'de yayımlanan "Arutz Sheva" gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun Lapid'le savunma bütçesi hakkında görüşme talebinin İsrail ordusunun karşı karşıya kaldığı mali krizin gölgesinde yapıldığı belirtildi.

Başbakan Netanyahu'nun görüşmede İsrail ordusuna büyük ödenekler ayrılması amacıyla bütçe tasarısının görüşülmesini kabul etmesi konusunda Lapid'i ikna etmeye çalışacağı kaydedildi.

Netanyahu ile Lapid arasında gün içinde yapılacak görüşmeye olağan dışı bir şekilde Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai'nin de katılacağı belirtilen haberde, Lapid'in daha önce söz konusu talebi reddettiği ve ordu için gerekli fonların mevcut bütçeden karşılanması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN daha önce İsrail ordusundaki mali krizin Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarını olumsuz etkilediğini aktarmıştı.

İsrail'deki aşırı sağcı hükümet, 2026 yılı bütçesinden yaklaşık 143 milyar şekeli (47,3 milyar dolar) savunma bütçesi olarak belirlemişti.

Ancak İsrail'in İran ve Lübnan'a saldırılarının ardından Başbakan Netanyahu, bütçenin 183 milyar şekele (60,6 milyar dolar) çıkarılması talimatını vermişti.

İsrail'de başbakan, güvenlik konularındaki gelişmelere ilişkin ana muhalefet liderini ayda en az bir kez bilgilendirmekle yükümlü bulunuyor.