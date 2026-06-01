İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü bildirildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ikilinin telefonla görüştüğünü aktarırken görüşmenin detayına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.
Netanyahu-Trump ikilisi arasında yapılan telefon görüşmesinin, İsrail'in Beyrut'a saldırı tehdidinde bulunmasının ardından gelmesi dikkati çekti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdiğini duyurmuştu.
İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu bildirilmişti.
Son Dakika › Güncel › Netanyahu ve Trump'tan Telefon Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?