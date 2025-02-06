Netanyahu Washington'da protesto edildi: Bizim jenerasyonumuzun Hitler'idir - Son Dakika
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Netanyahu Washington'da protesto edildi: Bizim jenerasyonumuzun Hitler'idir

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington'daki otelinde barış yanlısı aktivistler tarafından protesto edildi. Göstericiler, Netanyahu'nun uluslararası suçlardan dolayı tutuklanması gerektiğini ifade etti.

06.02.2025 23:17  Güncelleme: 23:35
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Washington ziyaretinde kaldığı otelde protesto eden bir grup barış yanlısı aktivist, Netanyahu'nun "savaş suçlusu olarak tutuklanması gerektiğini" dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Washington'da bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, kaldığı otelde dün akşam saatlerinde protesto edildi.

"NETANYAHU SAVAŞ SUÇLUSU"

Code Pink" adlı savaş karşıtı kadın örgütü üyeleri tarafından düzenlenen protestoda, göstericiler ellerinde " Filistin'e özgürlük" yazan pankartlarla otelin giriş katında ve lobisinde Netanyahu aleyhinde gösteri yaptı.

Göstericilerden biri, çevrede bulunanlara yüksek sesle, "Netanyahu bu otelde kalıyor, kendisi savaş suçları ve soykırım dolayısıyla uluslararası toplum nezdinde suçludur. Başka bir ülkede olsa tutuklanması gerekirdi, bizim ülkemizde ise Başkanımız tarafından misafir ediliyor." şeklinde seslendi.

"BİZİM JENERASYONUMUZUN HİTLER'İDİR"

Gösteriye devam eden Code Pink üyelerinden bir diğeri, "Netanyahu'nun elinde 300 binden fazla Filistinlinin kanı var. Binyamin Netanyahu bizim jenerasyonumuzun Hitler'idir." diye bağırdı.

Otelin lobisinde gösterilerini tamamlayan protestocular, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

ABD Başkanı Trump ile salı günü bir araya gelen Netanyahu, daha sonra Kongre üyeleriyle görüşmeler gerçekleştirmişti.
Netanyahu Washington\'da protesto edildi: Bizim jenerasyonumuzun Hitler\'idir
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Netanyahu Washington'da protesto edildi: Bizim jenerasyonumuzun Hitler'idir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mustafa tufan:
    mülteci olarak gittikleri yeri işgal ettiler 18 10 Yanıtla
  • Psy Straps:
    Hitler olmasaydı daha nice netenyahular piyasaya çıkardı. Hi Hitler 18 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    NetenYahudan Kurtuluş Yok Devamke 2 17 Yanıtla
  • Hakan Uman:
    abd destek verdikçe müslümanlar ses çıkarmadığı sürece bu olanlar daha başlangıç gibi 8 0 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    çelikin annesi netenyahunun bacısı olur 0 0 Yanıtla
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