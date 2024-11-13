Neurolab İstanbul 2024: Hareket Bozuklukları Tedavi Teknolojileri - Son Dakika
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Neurolab İstanbul 2024: Hareket Bozuklukları Tedavi Teknolojileri

Medipol Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, Parkinson ve hareket bozuklukları için yeni tedavi yöntemleri tartışıldı.

13.11.2024 13:46
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Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezinin (PARMER) düzenlediği "Neurolab İstanbul 2024" eğitim etkinliğinde hareket bozukluklarında çığır açan tedavi teknolojileri masaya yatırıldı.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde düzenlenen hareket bozukluklarının tanı ve tedavisinde mükemmeliyet kursu 100'ü aşkın araştırmacıyı buluşturdu.

Dünyaca ünlü nörologlar ve beyin cerrahlarının hareket bozuklukları ve yeni nesil beyin tedavi yöntemlerini konuştuğu etkinliğin açılışında konuşan PARMER Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, merkezin 2018 kurulduğunu söyledi.

Doç. Dr. Zırh, burasının 2019'da da Uluslararası Mükemmeliyet ve Eğitim Merkezi özelliğini kazandığını belirterek, "Uluslararası alanda giderek bilinen ve gelişen merkezimiz, dünya çapındaki hocalarımızın bizimle birlikte iştiraki ve çalışmasıyla eğitim konusunda da ileri adımlar atmaya çalışıyor. Burada bugün 2 günlük bir toplantının ortasındayız. Dünyanın dört bir yanından gelen, hareket bozukluklarını öğrenmeye çalışan genç nöroloji hocalarımız, beyin cerrahları, araştırıcılar ve diğer eğitimciler bu 2 günlük toplantı sırasında çok kıymetli hocalarımız ve ülkemizde de bu toplantıya katılan çok değerli eğitimcilerimizin de katkısıyla önemli bilgiler edinip, ülkelerine dönecekler." diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zırh, programa nöroloji ve beyin cerrahi alanında çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası 100'ü aşkın araştırmacının katıldığını dile getirdi.

Doç. Dr. Zırh, Akıllı Ses Ötesi (MRgFUS) tedavisinin sadece Parkinson hastalarına değil her türlü titremeye iyi gelen bir uygulama olduğunu, yaklaşık 8 ay önce buna başladıklarını, ilerleyen günlerde 19. hastaya bu tedavinin uygulanacağını kaydetti.

Programa, Toronto Üniversitesi Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Alfonso Fasano, aynı üniversitede Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı yapmış Prof. Dr. Andres Lozano'nun yanı sıra çok sayıda cerrah, akademisyen ile bazı öğrenciler katıldı.

Konuşmaların ardından tedavi olmak İsveç'ten İstanbul'a gelen Iraklı bir hastanın MRgFUS uygulamasıyla titremelerinden kurtularak sağlığına kavuştuğu tedavi sürecine ilişkin videolar izletildi.

Program yarın pratik eğitimlerle devam edecek

Parkinson başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde öne çıkan Beyin Pili (DBS) ve MRgFUS gibi teknolojilerin mercek altına alındığı, 2 gün sürecek etkinlikte ilk gün uzmanlar tarafından seminerler verildi.

Program ikinci gününde, beyin pili programlaması ve hastaların beyin piliyle beyinlerine elektrik verilmesi sırasındaki işlemler gibi pratik eğitimler düzenlenecek.

PARMER, 1400'den fazla beyin pili ameliyatı ve yenilikçi tedavi yöntemleriyle Parkinson hastalarına umut olurken Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Türk cumhuriyetlerinden uzmanlara da eğitim veriyor.

Bu kapsamda bir süredir kullanılmaya başlanan ve şu ana kadar hastanede 18 hastaya başarıyla uygulanan MRgFUS tedavisinin de anlatıldığı Hareket Bozukluklarının Tanı ve Tedavisinde Mükemmeliyet kursu Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Neurolab İstanbul 2024: Hareket Bozuklukları Tedavi Teknolojileri - Son Dakika

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