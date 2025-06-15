Neva Yıldız İstiklal Marşı'nda Edirne'yi Temsil Etti - Son Dakika
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Neva Yıldız İstiklal Marşı'nda Edirne'yi Temsil Etti

Neva Yıldız İstiklal Marşı\'nda Edirne\'yi Temsil Etti
15.06.2025 10:55
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İpsala Atatürk Ortaokulu öğrencisi Neva Yıldız, İstiklal Marşı yarışmasında Edirne'yi başarıyla temsil etti.

İpsala Atatürk Ortaokulu öğrencisi Neva Yıldız, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması finalinde Edirne'yi temsil etti.

İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yıldız'ın yarışmada sergilediği performansın beğeni topladığı belirtildi.

Yıldız'ın Edirne ve İpsala'yı başarıyla temsil ettiği vurgulanan açıklamada, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ın öğrenciyi makamlarında kabul ederek tebrik ettikleri ifade edildi.

Öğrencilerden tiyatro oyunu

İpsala Atatürk Ortaokulu öğrencileri hazırladıkları tiyatro oyununu ikinci kez sahneledi.

İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okulun konferans salonunda sergilenen oyun izleyicilerden ilgi gördü.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, oyun sonrası yaptığı konuşmada, ilçede sanatsal yeteneklere sahip öğrencilerin bulunduğunu söyledi.

Sanata ve tiyatroya her zaman destek verdiklerini belirten Sevgili, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ile bazı kurum müdürleri de oyunu izledi.

Belediye Başkanı Özden'e ziyaret

Devlet Su İşleri (DSİ) Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürü Osman Akın, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, görüşmede köy ve mahallelerde başlanan arazi toplulaştırma çalışmaları ele alındı.

Başkan Özden, 17 Haziran Salı günü 13 muhtarlık bölgesine yönelik toplulaştırma toplantısının kaymakamlıkta yapılacağını belirterek ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Neva Yıldız İstiklal Marşı'nda Edirne'yi Temsil Etti - Son Dakika

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