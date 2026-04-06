Nevruz Bayramı Kutlamaları Hazırlıkları

Nevruz Bayramı Kutlamaları Hazırlıkları
06.04.2026 12:24
Niğde Valisi Akmeşe, 11-12 Nisan'da düzenlenecek Nevruz kutlamalarını tanıttı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Vali Akmeşe, Ketençimen Kayak Merkezi'nde düzenlenen programda, 11-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Nevruz Bayramı kutlamaları hakkında bilgi verdi.

Nevruzun yalnızca baharın gelişi olmadığını ifade eden Akmeşe, yeniden doğuşun, birlik, beraberliğin ve toplumsal dayanışmanın güçlü bir ifadesi olduğunu dile getirdi.

Akmeşe, Nevruz Bayramı kutlamalarının kadim geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırladığını kaydetti.

Kutlamaları tarihi ve kültürel değerlere yakışan bütüncül bir anlayışla planladıklarını belirten Akmeşe, şöyle devam etti:

"11 Nisan'da il merkezimizdeki programda Abilay Han Parkı'ndan mehteran takımı ve atlı birlikler eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirerek nevruz coşkusunu şehrimizin her noktasına taşımayı hedefliyoruz. Devamında Kazakistan'dan gelecek misafirlerimiz için planladığımız gezide ilimizin kültürel güzelliklerini tanıtacağız. Günün sonunda konserler, dans gösterileri ve uluslararası öğrenci performanslarıyla kültürel zenginliğimizi çok yönlü bir şekilde ortaya koyacağız. 12 Nisan'da Altay köyünde devam edecek etkinliklerde, nevruzun tarihi ve kültürel ruhunu yansıtan geleneksel ritüeller, kültürel gösteriler ve çeşitli etkinliklerle her dakika bu kadim mirasın tüm yönleriyle hayat bulmasını sağlayacağız. Bu etkinliği yalnızca bir kutlama olarak değil kültürel mirasımızı yaşatan, toplumsal birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, uluslararası dostluk bağlarımızı pekiştiren önemli buluşma olarak görüyorum. Nevruzun ilimize, ülkemize ve tüm Türk dünyasına sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, 11-12 Nisan'da kentte gerçekleştirilecek kutlamalara hemşehrilerimizle ve Türk dünyasından tüm kardeşlerimizi davet ediyorum."

Programa, Vali Yardımcısı Soner Divli, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Ulukışla Kaymakamı Emir Osman Gökçe ve Atay köyü muhtarı Gülten Kıran katıldı.

Kaynak: AA

