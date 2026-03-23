Nevruz Kutlaması Antalya'da Yapıldı - Son Dakika
Nevruz Kutlaması Antalya'da Yapıldı

Nevruz Kutlaması Antalya\'da Yapıldı
23.03.2026 15:13
Antalya'da iki kültürün buluşması etkinliği, Nevruz'un önemi ve gösterilerle kutlandı.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü ile Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde "İki Kültürün Buluşması Nevruz Kutlaması" etkinliği gerçekleştirildi.

Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen programda, Nevruz'un Türk dünyasındaki önemi ve kültürel mirası anlatıldı, çeşitli gösteriler sunuldu. Azerbaycan'dan gelen 5 Numaralı Çocuk ve Gençlik Geliştirme Merkezi ekibi dans gösterisi yaptı. Azerbaycan'a ait kültürel kıyafetlerin tanıtıldığı etkinlikte, katılımcılara yöresel dans figürleri öğretildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı ve Nevruz Bayramı sonrasında Azerbaycanlı öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülke arasındaki kültürel etkileşimin artırılması amacıyla bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılacağını belirten Eriş, "Tek millet, iki devlet anlayışını kuvvetlendirmek için biz de Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gereken çabayı göstereceğiz." dedi.

Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Kurucusu ve Başkanı Azer İsmayıl ise Nevruz'un baharın gelişini ve toprağın uyanışını simgeleyen kadim bir bayram olduğunu ifade ederek katılımcıların bayramını kutladı.

Etkinlik, Azerbaycan'dan gelen öğrencilere ve yetkililere hediye takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevruz Kutlaması Antalya'da Yapıldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Nevruz Kutlaması Antalya'da Yapıldı - Son Dakika
Advertisement
