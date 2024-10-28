Nevşehir Başkan Arı 200 Günde Yapılanları Anlattı - Son Dakika
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Nevşehir Başkan Arı 200 Günde Yapılanları Anlattı

Nevşehir Başkan Arı 200 Günde Yapılanları Anlattı

Başkan Rasim Arı, 200 gün boyunca yapılan altyapı ve turizm projelerini tanıttı.

28.10.2024 20:18
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, göreve seçildiği günden beri yaptığı çalışmalarını "200 gün lansman programı"nda anlattı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki program, belediyenin yatırımlarını gösteren tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

Başkan Arı, yerel seçimlerden bugüne kadar kenti daha yaşanabilir hale ulaştırmak için çalıştıklarını belirtti.

Arı, 200 günlük görev süresince alt ve üstyapı yatırımları ile turizm alanında çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Altyapı çalışmaları şehrin dört bir tarafında sürüyor. Mart ayında şehrin farklı noktalarını içeren büyük altyapı hamlemiz başlayacak. Üstyapı çalışmalarımız kapsamında 22 mahalle muhtarlarımızla tam bir işbirliği içerisinde kısa, orta ve uzun vadede sorunları çözüyoruz. Daha yeşil bir Nevşehir için 1,5 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Kent turizminin değerlerinden Meryem Ana Kilisesi'nin restorasyonu tamamlandı ve hizmete girdi. DSİ ihalesi tamamlanıyor. Şehrimizin içme suyu konusunda gelecekte baş göstermesi muhtemel sorunları şimdiden ortadan kaldırıyoruz. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi gençlerimiz ve halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz."

Program, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Rasim Arı, Belediye, Politika, Güncel, Turizm, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir Başkan Arı 200 Günde Yapılanları Anlattı - Son Dakika

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