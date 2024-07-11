Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Muharrem Ayı Etkinliğinde Aşure Dağıttı

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte belediye personeline aşure dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hizmet-İş Sendikası tarafından hicri yılbaşı ve muharrem ayı dolayısıyla belediye personeline yönelik program düzenlendi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmet binasındaki programa katılan Başkan Arı, hazırlanan aşureyi personele ikram etti.

Programa, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik ile sendika yöneticileri de katıldı.