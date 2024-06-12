Nevşehir'de 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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??????? Nevşehir'de hakkında 12 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yargılandığı davada hakkında verilen 12 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen C.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.