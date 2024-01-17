Nevşehir\'de 16 Farklı Yerden Çalıntı Eşyalar Yakalandı

Nevşehir'de 16 farklı ev, iş yeri, bağ evi ve tarlalardan eşya, alet ve malzeme çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde farklı zamanlarda ev, iş yeri, bağ evi ve tarlalardan 16 hırsızlık olayıyla ilgili şüpheli T.C'yi yakaladı.

Şüphelinin ikametindeki aramada, çok sayıda tarım aleti, traktör parçaları, 40 anahtar takımı, 2 jeneratör, 2 el arabası, 2 demir kapı, 2 projektör, akü, set üstü ocak, gübre tankı, su motoru, dalgıç su pompası, ilaçlama pompası, mangal seti, somya, çapa motoru, elektrik panosu, demir pencere korkuluğu, güneş enerji paneli, 20 litre mazot, av tüfeği, 115 tüfek ve tabanca fişeği bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.C, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen çalıntı malzemenin jandarma ekiplerince sahiplerine teslimine başlandı.