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Nevşehir'de 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Nevşehir'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında bir otomobil kaldırıma çarparak savrulurken, diğer otomobil ise tarlaya uçtu. Kazalarda toplamda 4 kişi yaralandı. Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti ancak yapılan aramada herhangi bir kişiye rastlanılmadı. Polis, kazalarla ilgili inceleme başlattı.

Nevşehir\'de 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
14.01.2024 - 04:09,
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NEVŞEHİR'de bir otomobilin kaldırıma çarpıp yol kenarına savrulduğu, bir otomobilin ise tarlaya uçtuğu 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Tarlaya uçan otomobilin sürücüsünün aracı kendisinin kullanmadığını öne sürmesi üzerine bölgede arama yapıldı, ancak herhangi bir kişiye rastlanılmadı.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 9'uncu kilometresindeki ilk kaza, saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İsmet D. yönetimindeki F-DU-36 yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp savruldu. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilde yolcu olarak bulunan Alper Y. araçta sıkışırken, Kemal K. ve İsmet D., kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Alper Y., sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı 3 kişi, sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İkinci kaza ise saat 01.30 sıralarında Nevşehir- Uçhisar yolunda meydana geldi. Efe Mert S. yönetimindeki 06 GGY 74 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçtu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan otomobil sürücüsü Efe Mert S.'yi Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

OTOMOBİLDE YOLCU OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Öte yandan, Efe Mert S.'nin, kendisinin otomobilde yolcu olduğu iddiası üzerine polis ve itfaiye ekipleri tarlada arama yaptı. Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından herhangi kimseye rastlanılmadı.

Polis, 2 kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Nevşehir'de 2 ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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