Nevşehir'de 39. Ahilik Haftası töreni yapıldı, ilin ahisi ve çırağı seçildi - Son Dakika
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Nevşehir'de 39. Ahilik Haftası töreni yapıldı, ilin ahisi ve çırağı seçildi

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Nevşehir\'de 39. Ahilik Haftası töreni yapıldı, ilin ahisi ve çırağı seçildi
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Nevşehir'de 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında NEVESOB Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. Törende ilin ahisi, kalfası ve çırağı seçilen esnaf ve sanatkarlara ödülleri verildi.

Nevşehir'de 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Konferans Salonu'ndaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, konuşmasında, ahilik geleneğinin bilgi ve tecrübe aktarımının yanı sıra meslek ahlakını, dayanışma ve sorumluluk bilincini nesilden nesile taşıyan köklü bir medeniyet mirası olduğunu ifade etti.

Kök, ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'yi ve ebediyete irtihal eden tüm esnaf ve sanatkarları rahmetle yad ettiğini dile getirdi.

İlin ahisi, kalfası ve çırağı seçilen esnaf ve sanatkarlara ödüllerinin takdiminin ardından program sona erdi.

Programa, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, MHP İl Başkanı Adnan Doğu, NEVESOB Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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