Nevşehir'de Altyapı Çalışmaları Başladı
Nevşehir'de Altyapı Çalışmaları Başladı

Nevşehir\'de Altyapı Çalışmaları Başladı
06.04.2026 14:53
Nevşehir Belediyesi, alt ve üst yapı iyileştirmelerine başladı; 500 milyon liralık yatırımla kenti modernize edecek.

Nevşehir Belediyesi, il merkezinde alt ve üst yapıyı iyileştirme çalışmalarına başladı.

Kent merkezinde planlanan faaliyetlere Bahçelievler Mahallesi'ndeki ilk etap çalışmasıyla başlandı.

Çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı konuşmada, kentin asırlık sorunlarının ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

İçme suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere çeşitli alt ve üst yapı yenileme çalışmalarının Nevşehir'in marka değerini üst seviyelere yükselteceğini ifade eden Arı, çalışmaların yaklaşık 500 milyon liraya mal olacağını belirtti.

Hayata geçirilecek yatırımların kentin standartlarını yükselteceğini vurgulayan Arı, "Sağlıklı suya kavuşmak, su ile ilgili tüm sorunlardan kurtulmak ve kuraklık tehlikesine karşı tedbirler çerçevesinde uzun yıllara etki edecek gerekli planlamaları yaptık. SCADA yatırımlarıyla şebekenin anlık yönetim kabiliyetini takip edip, debi, basınç, kayıp kaçak, kuru verimliliği gibi faktörleri anlık olarak görebileceğiz. Ayrıca arıtma tesisi de hizmete kazandırılacak ve böylelikle suya dair tedbirler hayata geçirilmiş olacak." diye konuştu.

Çalışmalar kapsamında beton santrali, asfalt plenti tesisi, Kayaşehir turizm alanı yakınında otel yatırımlarının hayata geçirileceğini aktaran Arı, kent merkezindeki iki farklı mahallede kapalı pazar yerinin inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Nevşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de Altyapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Nevşehir'de Altyapı Çalışmaları Başladı - Son Dakika
