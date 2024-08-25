Nevşehir'de bıçaklı ve sopalı kavga: 3 kişi yaralandı, bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de bıçaklı ve sopalı kavga: 3 kişi yaralandı, bir zanlı tutuklandı

Ürgüp ilçesinde çıkan tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

25.08.2024 03:47
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Nevşehir'de 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya karışan bir zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçaklı ve sopalı kavgada, E.B, M.S.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

?Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

3-sayfa, Ürgüp, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de bıçaklı ve sopalı kavga: 3 kişi yaralandı, bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

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