Nevşehir'de dolandırıcılıkta 12 gözaltı, son 2 yılda 85 milyon lira işlem tespit edildi - Son Dakika
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Nevşehir'de dolandırıcılıkta 12 gözaltı, son 2 yılda 85 milyon lira işlem tespit edildi

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Nevşehir\'de dolandırıcılıkta 12 gözaltı, son 2 yılda 85 milyon lira işlem tespit edildi
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Nevşehir merkezli elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığı operasyonunda 13 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin hesaplarında son 2 yılda 85 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi, diğer şüphelinin yakalanması sürüyor.

Elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığına yönelik Nevşehir merkezli operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Avanos ilçesinde yaşayan N.Ç'nin motosiklet satın almak isterken dolandırıldığını beyan ederek şikayetçi olmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

İstihbari çalışmalar ve hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda elektrikli bisiklet ve motosiklet dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 13 şüpheli tespit edildi.

Zanlılardan 12'si Adana, Antalya, Aydın, Edirne, İzmir, Muğla, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Karaman'da çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 12 SIM kart, 2 tablet, 50 gram esrar, hassas terazi ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarında son 2 yılda 85 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
MotosikletTutuklamaNevşehirGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de dolandırıcılıkta 12 gözaltı, son 2 yılda 85 milyon lira işlem tespit edildi - Son Dakika
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