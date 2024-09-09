Drift Yapan Sürücüye 90 Bin Lira Ceza

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Nevşehir'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü ile araç sahibine 90 bin 420 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, otomobilin Atatürk Bulvarı ve Belediye Caddesi'nde drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine trafik ekipleri harekete geçti.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri sürücü ile aracın sahibine 90 bin 420 lira ceza yazdı.???????

Ayrıca aracı kullanan kişinin sürücü belgesine süresiz el konuldu.