Nevşehir'de düğün konvoyu kaza yaptı: 2'si ağır 13 yaralı

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Nevşehir'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğüne gidenlerin bulunduğu Cavit Karakuyu'nun kullandığı 03 SN 422 plakalı minibüs, Nevşehir- Avanos kara yolu Göreme Kavşağı'nda karşı şeride geçerek, Nurullah Uçman yönetimindeki 50 AED 856 plaka otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste sıkışan bazı yaralılar ekiplerce çıkarıldı.

Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 11 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Uçman ile yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.