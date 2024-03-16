Nevşehir'de Ayşe Rehber'in tuvale dönüştürdüğü ev ve iş yerleri - Son Dakika
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Nevşehir'de Ayşe Rehber'in tuvale dönüştürdüğü ev ve iş yerleri

Nevşehir\'de Ayşe Rehber\'in tuvale dönüştürdüğü ev ve iş yerleri

Nevşehir'de yaşayan Ayşe Rehber, rölyef kursuna katıldıktan sonra duvarları tuvale dönüştürerek çeşitli motiflerle renklendiriyor. Rehber, hem mekanları güzelleştiriyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Çalışmalarını duvarlara uygulamaya başladığında daha çok keyif aldığını ifade eden Rehber, duvar boyama sanatını meslek edindiğini dile getirdi.

16.03.2024 12:08
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Nevşehir'de yaşayan 44 yaşındaki Ayşe Rehber, tuvale dönüştürdüğü ev ve iş yerlerinin duvarlarını çeşitli motiflerle renklendiriyor.

Ev hanımı Ayşe Rehber, Nevşehir Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitimi Merkezinde katıldığı rölyef kursunun ardından uzun yıllardır içinde uhde olan resim çalışmalarına yoğunluk verdi.

İlk etapta tepsi ve tablolara rölyef çalışması yapan Rehber, daha sonra çalışmalarını büyük alanlara uygulamak amacıyla duvarları tuvale dönüştürdü.

Talebe göre kentteki ev ve iş yerlerinin duvarlarına eskitme yöntemiyle şekiller çizen Rehber, hem mekanları güzelleştiriyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Ayşe Rehber, 6 yıl önce kaydolduğu kursun hayatına renk kattığını, küçük objelerin üzerine hoşuna giden desen ve şekilleri yansıtarak çalışmaya başladığını belirtti.

Rehber, çalışmalarını duvarlara uygulamaya başladığında daha çok keyif aldığını ifade ederek, yaklaşık 3 yıldır duvar boyama sanatını meslek edindiğini dile getirdi.

İlk önce arkadaşlarına ait evlerin duvarlarını renklendirdiğini, kendisine ait sosyal medya hesabından çalışmalarını paylaşmaya başladığını aktaran Rehber, ardından farklı kişi ve işletmelerden talep geldiğini söyledi.

"Deneme yanılma yöntemiyle kendimi geliştirdim"

Yardımcısı Rabia Koçer'le taleplere yetişmeye çalıştığını dile getiren Rehber, şöyle konuştu:

"Kursta rölyef kullanmayı öğrendim. Ama orada tepsi gibi küçük şeylere çalışma yapıyorduk. Benim hayalimde büyük çalışmalar vardı. İlgi duyduğum için internette araştırmalar yaparak iş eğitim programlarına katıldım. Deneme yanılma yöntemiyle kendimi geliştirdim. İnsan sevince deneye deneye değişik formatlar bulabiliyor. Hala kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Nevşehir küçük bir yer. Sosyal medya ve tavsiyelerle insanlar bana ulaşıyor."

"Çok keyif aldığım için de yorulmuyorum"

Rehber, işleme başlarken ilk olarak duvara astar yaptıklarını, sonra kardığı harçlara desen verip, ara desenleri mala yardımıyla oluşturduğunu anlattı.

Üzerine renklendirme ve eskitme yaptığını ifade eden Rehber, "Alt zemine duvar boyası kullanabiliyorum. Çalıştığım tekniğe ve şekle göre kullandığım boyalar değişiyor. Çok yorucu bir iş. Hele harç karma kısmı beni oldukça yoruyor. Ama çok keyif alıyorum. Duvardaki çalışma resim yapmak gibi. Çocukken de resme merak ve yatkınlığım vardı. Şimdi onu duvarlarda hayata geçirmiş oldum. Çok keyif aldığım için de yorulmuyorum. Duvardan ziyade biraz tablo gibi duruyor. Ben de severek yapıyorum." diye konuştu.

Rehber, duvarlara yönelik farklı evreler içeren çalışmasının üç günde tamamlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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