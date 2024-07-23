Nevşehir'de fabrika girişindeki bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
E.A, 50 ADP 181 plakalı motosikleti ile merkeze bağlı Göre beldesindeki fabrikanın girişinde yer alan kapalı bariyere çarptı.
Yaralanan E.A, fabrikanın güvenlik görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
E.A. tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kaza anı güvenlik kamerasınca kayda alındı.
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