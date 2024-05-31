Nevşehir'de Gazze'ye destek yürüyüşü sağanak altında tamamlandı - Son Dakika
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Nevşehir'de Gazze'ye destek yürüyüşü sağanak altında tamamlandı

Nevşehir\'de Gazze\'ye destek yürüyüşü sağanak altında tamamlandı

Nevşehir'de, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

31.05.2024 21:50
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Nevşehir'de, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneğince düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı.

Milli İrade Caddesinde bir araya gelen kalabalık, İsrail aleyhine slogan atarak Nejdet Ersan Parkına kadar yürüdü.

Bir kısmı kuvvetli sağanak altında devam eden etkinlikte, katılımcılar afişlerin altına sığındı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sanatçı Yusuf Karaburç tarafından çeşitli ezgi ve marşlar seslendirildi.

Grup adına basın açıklaması yapan Abdullah Taşçıoğlu, İsrail'in tüm insanlığın gözü önünde çocukları acımadan katlettiğini, ortaya çıkan manzaranın dayanılmaz olduğunu belirtti.

Siyonist rejime destek veren firmaların ürünlerine yönelik boykotu genişletme çağrısında bulunan Taşçıoğlu, "Sekiz ayı aşkın süredir Gazze'de soykırım yapan İsrail, Refah kentinde çok sayıda Filistinli sivili yakarak şehit etmiştir. İslam ülkelerinin sessizliğinden cesaret alan Siyonistler, insanlıktan uzak terör saldırılarına devam ederken bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Vakit İsrail'e güç gösterme vaktidir. Zira İsrail rejiminin kınama ve sözlü tepkileri umursamadığı gayet açıktır." dedi.

Gruptakiler, edilen duanın ardından alandan ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nevşehir'de Gazze'ye destek yürüyüşü sağanak altında tamamlandı - Son Dakika

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