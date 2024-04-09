Nevşehir'de hayvan barınağında uyuşturucu bulunduran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Nevşehir'de hayvan barınağında uyuşturucu bulunduran zanlı tutuklandı

Nevşehir\'de hayvan barınağında uyuşturucu bulunduran zanlı tutuklandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir hayvan barınağında uyuşturucu bulunduran zanlı tutuklandı. Barınakta yapılan aramada, 420 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatları ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 700 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

09.04.2024 13:17
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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde, hayvan barınağında uyuşturucu bulunduran zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tatlarin beldesinde Y.A'ya ait hayvan barınağına operasyon düzenledi.

Barınakta yapılan aramada, 420 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatları ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 700 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Nevşehir, Güvenlik, Uyuşturucu, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de hayvan barınağında uyuşturucu bulunduran zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevşehir'de hayvan barınağında uyuşturucu bulunduran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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