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Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 71 gözaltı - Son Dakika
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Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 71 gözaltı

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Nevşehir\'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 71 gözaltı
27.12.2023 - 14:57,
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Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 71 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezi, Acıgöl ilçesi ile bazı belde ve köylerdeki 71 adrese polis helikopteri, dron ve dedektör köpeklerin desteğiyle eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 315 personel görev yaptı.

Adreslerdeki aramalarda 388 gram sentetik uyuşturucu, 272 gram esrar, sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan 32 gram ham madde, 9 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ile 8 kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 71 şüpheli, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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