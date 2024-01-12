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Nevşehir'de İhtiyaç Sahipleri İçin Geçici Giyim Mağazası Açıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de İhtiyaç Sahipleri İçin Geçici Giyim Mağazası Açıldı

Nevşehir'de Deniz Feneri Derneği tarafından ihtiyaç sahiplerinin faydalanması amacıyla geçici bir giyim mağazası açıldı. Açılış töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, dernek yetkililerine teşekkür etti. Dernek Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız ise derneğin yıllardır ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini belirtti. Açılış kurdelesi kesildikten sonra katılımcılar mağazayı gezdi.

Nevşehir\'de İhtiyaç Sahipleri İçin Geçici Giyim Mağazası Açıldı
12.01.2024 - 15:47,  Güncelleme: 15:49
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Nevşehir'de ihtiyaç sahiplerinin faydalanması amacıyla Deniz Feneri Derneği tarafından geçici giyim mağazası açıldı.

Nevşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Merkezi'ndeki mağazanın açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında köprü olan dernek yetkililerine teşekkür ederek, "Bizim üst kimliğimiz Nevşehir'dir. Halkımızın faydasına olan her işte biz varız. Bu işleri yürütenlerle de dostuz. Bu bina Güzel Sanatlar Merkezi, bu faaliyetlerle güzel işler merkezi haline geliyor." dedi.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız da derneğin yıllardır ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu belirterek, "Derneğimiz, 81 ilimiz ve 65 ülkede fakir fukara ve yetimlere elini uzatıyor. Bölgelerimizde belirlenen ailelerimizi tepeden tırnağa giydirip, gıda ihtiyaçlarını teslim ederek görevimizi ifa ediyoruz." dedi.

İl Müftü Vekili Selami Kurt'un yaptığı duanın ardından katılımcılar açılış kurdelesini keserek mağazayı gezdi.

Kaynak: AA
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