Nevşehir'de iş yerinden hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı

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Nevşehir'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Belediye Caddesi'ndeki alışveriş merkezindeki bir iş yerinde, içinde 2 bin 500 lira ile 9 bin lira değerindeki kulaklık ve lensin bulunduğu çantanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen zanlılar H.G, M.N.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, çanta sahibine teslim edildi.