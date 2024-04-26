Nevşehir'de Jandarma Ekipleri Duman Uygulaması Yaptı - Son Dakika
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Nevşehir'de Jandarma Ekipleri Duman Uygulaması Yaptı

Nevşehir\'de Jandarma Ekipleri Duman Uygulaması Yaptı

Nevşehir'de Jandarma ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesi, kaçak ve sahte alkollü içki satışına engel olunması ve genel sağlığın korunması amacıyla 153 iş yerini denetledi ve 818 kişiyi sorguladı. Kural dışı olanlara cezai işlem uygulanırken, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların devam edeceği belirtildi.

26.04.2024 09:48
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NEVŞEHİR (AA) ??????? Nevşehir'de jandarma ekipleri, "Duman Uygulaması" kapsamında 153 iş yerini denetledi, 818 kişiyi sorguladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlenmesinin önlenmesi, kaçak, sahte alkollü içki satışına engel olunması ve genel sağlığın korunması kapsamında il genelinde 39 personelle içki satılan 55 market ile 43 bakkal ve 26 büfe ile 29 diğer mekanlar olmak üzere toplam 153 iş yerini denetledi, 818 kişiyi sorguladı.

Kural dışı olanlara cezai işlem uygulanırken, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

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