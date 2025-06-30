Olay, 21 Haziran'da merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde meydana geldi. Bisiklet tamirciliği yapan Yılmaz T., kendisine getirilen jeneratörü tamir etmeye başladı. Bu sırada kamyonetin kasasında bulunan jeneratörün yakıt deposu, bir anda patlayarak alev aldı. Patlama ile birlikte deponun içinde bulunan benzin, bisiklet tamircisi Yılmaz T.'ye sıçradı. Alevlerin içinde kalan Yılmaz T., can havliyle kamyonetin kasasından atlayarak koşmaya başladı. Bu sırada Yılmaz T.'nin kendisine doğru koşarak geldiğini gören iş yeri komşusu oto yıkamacı Emirhan Ç., yıkama makinesiyle önce yanan Yılmaz T.'yi daha sonra alev alan jeneratörü söndürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de Jeneratör Patladı, Tamirci Alevlere Alevlere Koştu - Son Dakika
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